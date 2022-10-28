Капризов набрал 1+1 с «Оттавой» и стал 3-й звездой матча. У него 5+5 в 7 играх сезона

набрал 1+1 в матче с «Оттавой» и стал 3-й звездой.

Форвард «Миннесоты» помог своей команде одержать победу над «Сенаторс» (4:2) в матче регулярного чемпионата . Его признали третьей звездой встречи.

Сегодня Кирилл (18:50, 5:17 – в большинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

В 7 матчах сезона на его счету стало 10 (5+5) баллов при общей полезности «минус 5».