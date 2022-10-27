Племянники Кадырова Абубакар и Халид завершили карьеру. Игроки «Ахмата» будут работать в министерстве спорта Чечни
Футболисты «Ахмата» Абубакар Кадыров и Халид Кадыров завершили игровую карьеру.
26-летний Абубакар и 28-летний Халид – племянники почетного президента «Ахмата» и главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Воспитанники чеченского футбола Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».
Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.
Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров – генеральным директором академии футбола «Рамзан».
Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – сообщили в «Ахмате».
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