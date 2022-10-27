Племянники Кадырова Абубакар и Халид завершили карьеру. Игроки «Ахмата» будут работать в министерстве спорта Чечни

Футболисты Абубакар Кадыров и завершили игровую карьеру.

26-летний Абубакар и 28-летний Халид – племянники почетного президента «Ахмата» и главы Чечни .

«Воспитанники чеченского футбола Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».

Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а – генеральным директором академии футбола «Рамзан».

Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – сообщили в «Ахмате».