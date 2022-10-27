«В Чечне есть свои правила. Девушка-турист шла в незастегнутой рубашке – ей вежливо сказали, что здесь так не принято». Хавбек «Ахмата» Олейников о Грозном
Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал о жизни в Чечне.
«В Грозном нет привычных развлечений, но Грозный – хороший город, а главное – спокойный и безопасный.
Когда приезжал, думал, будут проблемы с ресторанами, а все заведения будут только с национальной кухней. Но все оказалось совсем иначе. В Грозном есть куда сходить, отдохнуть после игры или вкусно покушать в выходной.
В Чечне летом нельзя ходить в шортах, даже когда на улице плюс сорок. Понятно, не очень комфортно, но это особенность культуры, которую нужно уважать. На шортах в городе не попадался, потому что хожу в них только в отеле. На улицу всегда выхожу в брюках.
Был случай, когда на улице шли туристы, девушка с парнем. У девушки был топ и оверсайз рубашка, которая не была застегнута на пуговицы. К ней подошли и вежливо сказали, что здесь так ходить не принято. Просто попросили застегнуть рубашку.
Больше таких ситуаций даже не встречал. В Чечне есть свои правила, но мне комфортно», – сказал Олейников.
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