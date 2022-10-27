Глава WADA о деле Валиевой: «Уведомили РУСАДА, что если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, мы воспользуемся правом передать его в CAS»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынести решение по делу фигуристки как можно быстрее.

«WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА, что если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, мы воспользуемся своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», – написал Банька.

Ранее РУСАДА заявило, что не намерено раскрывать детали по делу Валиевой.

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