ФСБ задержала президента Федерации ММА Ленинградской области: его обвиняют в легализации 100 тысяч мигрантов. Раньше за его команду выступали Хабиб и Махачев
Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали президента Федерации ММА Ленинградской области, известного менеджера Виктора Данишевского.
Функционера обвиняют в причастности к легализации в России около ста тысяч мигрантов.
«В ходе операции следствия, ФСБ и Росгвардии были задержаны шестеро человек — трое мужчин и три женщины. Предполагаемый организатор пытался сбежать, но был задержан в Рязанской области. В ходе обыска у него была изъята сабля.
У остальных участников концессии нашлись менее экстравагантные вещи, которые могут стать доказательствами в уголовном деле, – травматическое оружие, компьютерная техника, печати организаций, различная документация», – пишет Фонтанка.ru.
По информации Российского агентства правовой и судебной информации, оборот преступной группы превысил полтора миллиарда рублей, а правоохранительные органы пресекли более 100 уголовных преступлений, совершенных легализованными через этот канал мигрантами.
Клуб Данишевского FIGHTSPIRIT поддерживал известных бойцов: Вячеслава Василевского, Али Багова, Михаила Малютина, Александра Бутенко, в 2013-2015 годах за его клуб выступали Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
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