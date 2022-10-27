ФСБ задержала президента Федерации ММА Ленинградской области: его обвиняют в легализации 100 тысяч мигрантов. Раньше за его команду выступали Хабиб и Махачев

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали президента Федерации ММА Ленинградской области, известного менеджера Виктора Данишевского.

Функционера обвиняют в причастности к легализации в России около ста тысяч мигрантов.

«В ходе операции следствия, ФСБ и Росгвардии были задержаны шестеро человек — трое мужчин и три женщины. Предполагаемый организатор пытался сбежать, но был задержан в Рязанской области. В ходе обыска у него была изъята сабля.

У остальных участников концессии нашлись менее экстравагантные вещи, которые могут стать доказательствами в уголовном деле, – травматическое оружие, компьютерная техника, печати организаций, различная документация», – пишет Фонтанка.ru.

По информации Российского агентства правовой и судебной информации, оборот преступной группы превысил полтора миллиарда рублей, а правоохранительные органы пресекли более 100 уголовных преступлений, совершенных легализованными через этот канал мигрантами.

Клуб Данишевского FIGHTSPIRIT поддерживал известных бойцов: Вячеслава Василевского, , Михаила Малютина, Александра Бутенко, в 2013-2015 годах за его клуб выступали и .

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