Вена (ATP). 2-й круг. Фриц встретится с Шаповаловым, Хачанов выбыл
Карен Хачанов проиграл Дэну Эвансу во втором круге в Вене.
Сетка турнира здесь.
Erste Bank Open
Вена, Австрия
24 – 30 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 349 180 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 26 октября, 15.45
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 26 октября, 20.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
Борна Чорич (Хорватия) – Не определен
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
Не определен – Доминик Тим (Австрия)
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00
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