Вена (ATP). 2-й круг. Фриц встретится с Шаповаловым, Хачанов выбыл

Теги результаты ATP Erste Bank Open Теннис

Карен Хачанов проиграл Дэну Эвансу во втором круге в Вене.

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Erste Bank Open

Вена, Австрия

24 – 30 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 349 180 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Дэн Эванс (Великобритания) Карен Хачанов (Россия)
6:2|6:2
Дата проведения
26 октября, 15.45
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
26 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) – Не определен
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
27 октября, 03.00
Онлайн матча

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