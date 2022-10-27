Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации Парижа-2024

Мужская и женская сборные России по волейболу не попали в список участников квалификации к Олимпиаде-2024 в , сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Международная федерация волейбола ( ) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды.

В списки не добавлены команды Франции, которые получили квоты на Игры на правах страны-организатора.

Сборные России не попали в списки из-за отстранения от международных турниров.