Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации Парижа-2024
Мужская и женская сборные России по волейболу не попали в список участников квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Международная федерация волейбола (FIVB) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды.
В списки не добавлены команды Франции, которые получили квоты на Игры на правах страны-организатора.
Сборные России не попали в списки из-за отстранения от международных турниров.
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