Динияр Билялетдинов: «Люблю свою страну, скажут служить – пойду. Бежать в Армению или Казахстан не собираюсь»

рассказал о визите в военкомат по повестке.

– В сентябре, после того как в России объявили частичную мобилизацию, вам вручили повестку в военкомат. Расскажите, как это было.

– Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: «Ты что, доставку заказывал?» Отвечаю: «Нет. Наверное, повестку принесли...»

– Хорошая шутка.

– А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю – стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой.

Деваться некуда – на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.

– Когда ехали в военкомат, понимали, что произошла ошибка? Вы же по возрасту под частичную мобилизацию не попадаете.

– Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут идти служить – пойду. Других вариантов нет, – сказал экс-хавбек и сборной России.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки