Бах об участии трансгендеров в соревнованиях: «Принципы МОК заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) высказался по вопросу допуска трансгендерных спортсменов к соревнованиям.

«Наши принципы заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации. Когда мы говорим о соревнованиях, миссия тех, кто за них отвечает, состоит в том, чтобы сделать их справедливыми.

Мы рекомендуем всем международным федерациям следовать двум процедурам: поговорить со всеми, кто связан с женщинами, транссексуалами, экспертами по правам человека, учеными, врачами и, основываясь на науке, принять решение о том, где заканчивается и начинается честная игра», – сказал Бах.

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