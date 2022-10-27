Лига Европы. «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф», «Ференцварош» Черчесова против «Монако»
«Арсенал» сыграет в гостях с ПСВ в 5-м туре Лиги Европы.
ХИК примет «Рому», «Манчестер Юнайтед» – «Шериф», «Ференцварош» будет противостоять «Монако».
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.45, «Летцигрунд»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Либенауэр»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Сонера Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Цирион Атлитико Кентро»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Групама-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Стад ля Божуар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии