Лига Европы. «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф», «Ференцварош» Черчесова против «Монако»

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«Арсенал» сыграет в гостях с ПСВ в 5-м туре Лиги Европы.

ХИК примет «Рому», «Манчестер Юнайтед» – «Шериф», «Ференцварош» будет противостоять «Монако».

Лига Европы

Групповой этап

5-й тур

Унион Германия – Брага Португалия
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальме Швеция – Юнион Бельгия
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лудогорец Болгария – Бетис Испания
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фенербахче Турция – Ренн Франция
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Ларнака Кипр – Динамо Киев Украина
Дата проведения
27 октября, 19.45, «АЕК-Арена»
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Лацио Италия – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Стадио Олимпико»
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ПСВ Нидерланды – Арсенал Англия
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Филипс Стадион»
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Цюрих Швейцария – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Летцигрунд»
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Штурм Австрия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Либенауэр»
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ХИК Финляндия – Рома Италия
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Сонера Стэдиум»
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Омония Кипр – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Цирион Атлитико Кентро»
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Манчестер Юнайтед Англия – Шериф Молдова
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург Германия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ференцварош Венгрия – Монако Монако
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Црвена Звезда Сербия – Трабзонспор Турция
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант Франция – Карабах Азербайджан
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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