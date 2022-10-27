Лига Европы. «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф», «Ференцварош» Черчесова против «Монако»

«Арсенал» сыграет в гостях с ПСВ в 5-м туре Лиги Европы.

ХИК примет «Рому», «Манчестер Юнайтед» – «Шериф», «Ференцварош» будет противостоять «Монако».

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5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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