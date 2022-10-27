Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на отстранение сборной

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Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

Членство СБР в IBU в данный момент приостановлено, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.

«IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23.

Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU.

Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях IBU», – заявили в международной федерации.

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