Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Чикаго» и возглавил гонку снайперов НХЛ. У него 8+7 в 8 играх сезона

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Коннор Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Чикаго» и возглавил гонку снайперов НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал свой 12-й хет-трик в регулярных чемпионатах (2-й – в текущем сезоне) и помог команде одолеть «Блэкхокс» (6:5).

В активе канадца стало 15 (8+7) очков в 8 матчах сезона. Он единолично возглавил снайперскую гонку с 8 шайбами. 

Кроме того, Макдэвид разделил лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде Леоном Драйзайтлем (4+11 в 8 играх, сегодня – 1+2) и Давидом Пастрняком из «Бостона» (6+9 в 8 играх, сегодня – 1+2 в матче с «Детройтом»). 

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