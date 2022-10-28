Михеев сделал дубль в матче с «Сиэтлом» и стал его 1-й звездой. Он впервые забил за «Ванкувер»

Теги Ванкувер НХЛ Сиэтл Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев сделал дубль в матче с «Сиэтлом» и стал его 1-й звездой.

Форвард впервые забил за «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ и помог команде одержать первую победу в сезоне – над «Кракеном» (5:4). 

Сегодня россиянин (16:23, 0:44 – в большинстве, 1:28 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

В 5 матчах сезона на его счету стало 3 (2+1) очка. 

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