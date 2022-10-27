Гашек о россиянах в НХЛ: «Реклама на миллиард долларов для России и ее действий. Их нужно немедленно отправить домой»

Доминик Гашек высказался касательно выступления россиян в НХЛ.

«Следует помнить, что участие российских хоккеистов в НХЛ – реклама на миллиард долларов для российского государства и его действий.

Возможно, некоторые не могут себе представить, как их участие и достижения у нас помогают нравственной самоуверенности их народа, повышают моральный дух нации, в том числе трудовой, и это также относится и к их армии. И, конечно же, это усиливает все пророссийские силы в мире.

Я ни в чем не виню российских хоккеистов. И то, что их следует исключить из НХЛ и немедленно отправить домой – если только некоторые или многие из них не получат статус беженца – никоим образом не является наказанием.

Однако это необходимо. Это поможет спасти десятки тысяч не только украинских, но и русских жизней», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью The Athletic.