«Ванкувер» прервал серию из 7 поражений на старте сезона, одолев «Сиэтл» (5:4). Будро одержал 600-ю победу в НХЛ

прервал серию из 7 поражений на старте сезона, одолев .

«Кэнакс» добились победы над «Кракеном» (5:4), она стала для канадского клуба первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

3 шайбы «Ванкувера» из 5 оказались на счету россиян – Илья Михеев сделал дубль, Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.

Таким образом, команда прервала свою худшую стартовую серию без побед в истории.

Для 67-летнего специалиста эта победа стала 600-й в регулярках. Он 22-й тренер в истории (и 6-й действующий), достигший такой отметки.