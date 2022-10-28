«Ванкувер» прервал серию из 7 поражений на старте сезона, одолев «Сиэтл» (5:4). Будро одержал 600-ю победу в НХЛ
«Ванкувер» прервал серию из 7 поражений на старте сезона, одолев «Сиэтл».
«Кэнакс» добились победы над «Кракеном» (5:4), она стала для канадского клуба первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
3 шайбы «Ванкувера» из 5 оказались на счету россиян – Илья Михеев сделал дубль, Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.
Таким образом, команда Брюса Будро прервала свою худшую стартовую серию без побед в истории.
Для 67-летнего специалиста эта победа стала 600-й в регулярках. Он 22-й тренер в истории (и 6-й действующий), достигший такой отметки.
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