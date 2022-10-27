Команду академии Канье Уэста сняли со школьного турнира из-за антисемитских высказываний рэпера

Команду академии Канье Уэста сняли со школьного турнира Scholastic Play-By-Play Classics из-за антисемитских высказываний рэпера.

«В свете недавних антисемитских заявлений Канье Уэста мы не сможем принять Donda Academy на мероприятиях Play-By-Play Classics в этом году, в том числе на Kentucky Play-By-Play Classics, запланированном на 11 декабря 2022 года в Кентукки.

Слова и действия Канье нарушают наши ценности как компании и страны, а также то, что мы стремимся обеспечить на всех наших мероприятиях — дух многообразия, спортивного мастерства, инклюзивности, справедливости и взаимного уважения», – говорится в заявлении турнира.

В турнирах Play-By-Play Classics в своем время участвовали такие звезды , как Кобе Брайант, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт.

Американский музыкант, продюсер и дизайнер ранее опубликовал антисемитские посты, после чего твиттер и инстаграм заблокировали учетные записи 45-летнего миллиардера. Уэст также вызвал негативную реакцию публики, представ в футболке с надписью «White Lives Matter» («Жизни Белых Важны»).

Компания Adidas решила расторгнуть контракт с Уэстом. Игрок «Селтикс» Джейлен Браун покинул агентство Канье.

Канье Уэст открыл свою школу и собрал туда лучших со всей страны. Парни играют в Balenciaga и YEEZY, а готовит для них личный повар рэпера