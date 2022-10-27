«МЮ» сыграет в плей-офф Лиги Европы 4-й раз за последние 8 лет

«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф .

Случилось это после победы над «Шерифом» (3:0) в 5-м туре. Теперь точно не опустится ниже 2-го места, поскольку у , идущего третьим, на 6 очков меньше за тур до конца группового этапа.

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» разыграют первое место, пока у басков на 3 очка больше. Первое место дает выход в 1/8 финала Лиги Европы, второе – в стыковые матчи, номинально – 1/16 финала.

Стоит также отметить, что «МЮ» 4-й раз за последние 8 лет сыграет в плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» в финале уступил «Вильярреалу», а в сезоне-2016/17 выиграл турнир.