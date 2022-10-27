Защитник «Монцы» Мари ранен ножом в торговом центре в Милане. Нападавший атаковал 6 человек, один из них скончался

Защитник , играющий в аренде за «Монцу», получил ножевое ранение.

Случилось это в торговом центре Ассаго, пригорода Милана. 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей, тяжело ранив по меньшей мере двоих из них, утверждает Corriere dello Sport.

Нападавшего заблокировали посетители, вскоре на помощь пришли карабинеры, которые задержали мужчину.

Всего пострадало 6 человек, Мари – в их числе. Пострадавших на вертолете доставили в больницу. Один человек – кассир супермаркета – умер во время транспортировки, сообщает Libero Quotidiano.

Мари находится в сознании и разговаривает, его уже навестили гендиректор «Монцы» и тренер .

Галлиани сообщил, что жизни Мари ничего не угрожает. Футболист получил довольно глубокую рану спины, но жизненно важные органы не задеты. У испанца повреждены мышцы, ему накладывают швы.