«Путин – человек с железной хваткой. Хотел бы, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на него». Форвард «Оренбурга» Мансилья о политике

хочет, чтобы Аргентиной руководил человек, похожий на .

«Я бы хотел, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Владимира Путина. У нас про таких говорят «человек с железной хваткой».

Однако, к сожалению, в моей родной стране ситуация очень далека от желаемого. В Аргентине много коррупции, много разных проблем. Не хватает человека с железной рукой, который привел бы все в порядок», – сказал нападающий .

С декабря 2019 года пост президента Аргентины занимает Альберто Фернандес. За последние 20 лет южноамериканская страна несколько раз объявляла дефолт по внешним обязательствам.