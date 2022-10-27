Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Получилось вдохновить людей. Построены мосты для будущего поколения»
Джошуа Кавалло вспомнил, как год назад сделал каминг-аут.
«Сегодня исполняется год с тех пор, как я стоял перед камерой и не знал, будет ли у меня будущее в спорте. Я сделал этот шаг не только для себя. Но и для людей, считающих, что для них нет места в спорте.
Спасибо тем, кто сейчас читает это, за вашу поддержку. Вы помогли не только мне. C вашей помощью получилось вдохновить многих других людей в мире расправить крылья, чтобы стать самим собой.
За этот год было построено много мостов для будущего поколения, и я хочу продолжать помогать строить их с помощью своей платформы», – заявил 22-летний хавбек «Аделаида Юнайтед» о годе после каминг-аута.
Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.
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