Женский «Ман Сити» из-за менструации откажется от белых шорт. В этом сезоне будут играть в бордовых

Женская команда «Манчестер Сити» из-за менструации откажется от белых шорт.

Это поможет спортсменкам выступать «на самом высоком уровне» даже во время менструации, говорится в заявлении клуба.

Клуб и производитель экипировки Puma сделали совместное заявление о том, что со следующего сезона представят альтернативные цветовые схемы для женской футбольной формы.

«В связи с заявлениями спортсменок о желании отказаться от белых шорт во время менструации мы решили внести изменения в экипировку, предлагаемую женщинам.

Начиная с сезона-2023/24 мы не будем предоставлять спортсменкам белые шорты. Мы будем предлагать альтернативу нашим домашним, выездным и резервным комплектам, чтобы решить проблему, на которую обращают внимание женщины во всех видах спорта», – говорится в совместном заявлении Puma и «Манчестер Сити».

До конца текущего сезона женская команда «Сити» будет использовать в домашнем комплекте формы бордовые шорты из выездного комплекта. Впервые спортсменки сделали это в матче с «Блэкберном» в женском Кубке лиги в эту среду, закончившемся победой «Сити» со счетом 6:0.

Ранее на проблему обращали внимание футболистки «Вест Бромвича» и женской сборной Англии.