Матчи России с Ираном и Боснией маловероятны – у иранцев плотный график перед ЧМ, боснийцы затягивают с ответом

Вероятность проведения матчей сборной России с и Боснией крайне низкая.

Об этом сообщает . При этом официально матчи еще не были отменены.

У Ирана очень плотное расписание перед ЧМ-2022, в котором не удалось найти свободную дату, а Босния слишком затягивает с ответом.

Чтобы не остаться без соперников, в РФС начали искать другие варианты. Таким образом, Россия может сыграть с и .