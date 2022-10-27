Матчи России с Ираном и Боснией маловероятны – у иранцев плотный график перед ЧМ, боснийцы затягивают с ответом
Вероятность проведения матчей сборной России с Ираном и Боснией крайне низкая.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом официально матчи еще не были отменены.
У Ирана очень плотное расписание перед ЧМ-2022, в котором не удалось найти свободную дату, а Босния слишком затягивает с ответом.
Чтобы не остаться без соперников, в РФС начали искать другие варианты. Таким образом, Россия может сыграть с Узбекистаном и Таджикистаном.
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