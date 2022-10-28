Овечкин не набрал очков в 5 матчах из 8 на старте сезона. У него 7 бросков и «минус 1» за 24:13 с «Далласом»

остался без очков в матче с .

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Старс» (0:2).

Форвард провел на льду 24 минуты 13 секунд (максимальное время среди игроков , 3:59 – в большинстве, полезность «минус 1»).

В его активе 7 бросков в створ, 1 силовой прием, 1 блок и 1 перехват.

Овечкин остался без очков в 5 матчах на старте сезона из 8. На этом отрезке у него 6 (3+3) очков при общей полезности «минус 8».