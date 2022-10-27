Томас Бах: «Соревнование только стран-единомышленников – это не символ мира. Однако сейчас не время давать рекомендации допускать россиян»

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время допускать российских спортсменов к международным стартам еще не пришло.

«Мы ясно понимаем, что сейчас не время давать рекомендации [допускать россиян], но наша миссия также состоит в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе. И наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты в мирных соревнованиях, даже если их страны находятся в состоянии конфликта. Или в других ситуациях. Соревнуются друг с другом израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Саудовской Аравии. Из Ливии и Франции...

Соревнование только стран-единомышленников может быть великим спортивным событием, но это не символ мира. Однако, как я уже сказал, сейчас не время принимать такие решения», – сказал Бах.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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