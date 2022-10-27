«Барса» не вышла из группы ЛЧ и снова влетела «Баварии», драма «Атлетико», проход «Ливерпуля» и «Интера» и другие новости утра

1. «Барселона» не вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов второй год подряд, команда Хави снова сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Интер» дома разгромил чешскую «Викторию» (4:0) и обеспечил себе проход в следующий раунд, так что «Барса» выходила на матч против «Баварии» на своем поле, зная об утрате шансов в ЛЧ, и каталонцы потерпели очередное поражение (0:3) от мюнхенцев – шестое подряд, ни разу не пробив в створ ворот соперника.

Еще одним неудачником дня стал «Атлетико», лишившийся шансов на выход в плей-офф. Мадридцам нужна была только победа. Уже после финального свистка судья матча назначил пенальти в пользу команды Симеоне, но вратарь «Байера» Градецки отразил удар Карраско с точки, и игра завершилась вничью (2:2).

В 1/8 финала также вышли «Ливерпуль» и «Порту». Англичане уверенно обыграли «Аякс» (3:0). «Наполи» выиграл 12-й матч подряд и установил клубный рекорд. Все результаты дня – здесь.

2. СКА обыграл «Нефтехимик», «Динамо» уступило «Торпедо», «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», «Металлург» победил «Автомобилист» и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ. «Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей, но пока не уволит Олега Знарка.

3. Криштиану Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса» – эту сумму не внесли в финансовый отчет. По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Юве» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 млн евро.

4. НХЛ. Илья Сорокин сделал 1-й шатаут в сезоне и помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» (3:0). У ньюйоркцев 4-е поражение подряд, Артемий Панарин не набрал очков во 2-й игре кряду. Другие результаты – здесь.

5. Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом Филиппом Шветским. Он не собирал и не анализировал данные о состоянии здоровья спортсменов команды.

Загитова и Щербакова не будут вместе вести «Ледниковый период» – они начнут чередоваться в роли ведущих: «Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Загитова, два – Щербакова».

6. НБА. «Милуоки» победил «Бруклин», «Лейкерс» играют с «Денвером». Остальные результаты – здесь.

7. Медведев, Рублев, Хачанов, Циципас, Хуркач, Тим, Синнер, Шаповалов, Гирон вышли во второй круг турнира в Вене.

8. Нападающего «Бенфики» и сборной России по футзалу Ивана Чишкалу не пустили в Румынию на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Юнайтед Галати».

9. МОК и Святой Престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира».

10. Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен. Оформлять паспорт болельщика разрешат удаленно с марта 2023-го: «Выйдет мобильное приложение. Но процедура в МФЦ и сейчас удобная».

11. РУСАДА в 2022 году выявило 11 случаев участия в соревнованиях дисквалифицированных атлетов.

12. Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских заявлений и футболки «Жизни Белых Важны». Компания потеряет 246 млн долларов.

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