«Голден Стэйт» – самый дорогой клуб НБА. Впервые за 20 лет рейтинг Forbes возглавил не «Нью-Йорк» и не «Лейкерс»

Американский Forbes назвал самые дорогие клубы НБА в 2022 году. Впервые за более чем два десятилетия рейтинг возглавил не «Нью-Йорк» и не .

Самым дорогим клубом НБА по оценке Forbes стал действующий чемпион лиги «Голден Стэйт». Его стоимость за год выросла на 25 процентов и составляет 7 миллиардов долларов.

За «Уорриорз» следуют «Никс» (6,1 млрд, +5%) и «Лейкерс» (5,9 млрд, +7%).

Самые дорогие клубы НБА по версии Forbes:

1. «Голден Стэйт» – 7,0 млрд долларов (+25%)

2. – 6,1 млрд (+5%)

3. «Лейкерс» – 5,9 млрд (+7%)

4. «Чикаго» – 4,1 млрд (+12%)

5. «Бостон» – 4,0 млрд (+13%)

6. «Клипперс» – 3,9 млрд (+18%)

7. «Бруклин» – 3,5 млрд (+9%)

8. «Даллас» – 3,3 млрд (+22%)

9. «Хьюстон» – 3,2 млрд (+16%)

10. «Филадельфия» – 3,15 млрд (+29%)

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