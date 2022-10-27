Посол ООН от Доминики призвал ФИФА отстранить Иран от ЧМ-2022 и заменить его Италией

Посол ООН призвал ФИФА заменить сборную Ирана Италией на ЧМ-2022.

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Дзамполли написал письмо с требованием отстранить Иран от турнира из-за политической ситуации в стране.

«В очередной раз мир требует от вас незамедлительных действий по отстранению Ирана от чемпионата мира. Вы вместе с премьер-министром [Великобритании] Борисом Джонсоном выступили против Суперлиги.

мира не должен быть омрачен негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Предположительно, это может повлиять на ту победоносную работу, которую успешно проделали вы и Его высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани (эмир Катара – прим. Sports.ru).

Как представитель Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию, я неустанно трудился, чтобы приблизить футбол Америки к международным стандартам ФИФА.

Я и весь мир мечтаем и уверены, что чемпионат мира только выиграет от того, что Италия сыграет против Англии после того, как вы дисквалифицируете Иран. Насколько я понимаю, Италия занимает первую строчку в рейтинге .

При всем уважении, я напоминаю вам, что у вас есть исполнительная власть, чтобы существенно и позитивно повлиять на то, что происходит. Поэтому я уверен, что вы примете лучшее решение для болельщиков по всему миру», – написал Дзамполли.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. попала в группу с командами Англии, Уэльса и США.