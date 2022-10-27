Минеев сообщил, что после боя с Родригесом уйдет на фронт: «Не могу взять и просто отсидеться, хотя у меня есть законная бронь»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сообщил, что после боя с Фернандо Родригесом 18 ноября собирается отправиться в зону специальной военной операции на Украине.

«Чтобы у людей было понимание, что происходит: я уйду на фронт, но это произойдет после боя. Я получил повестку, пришел в военкомат, но поскольку в нашей семье уже есть потери, люди меня узнали и сказали: «Как же так, принеси нам справку о смерти». Но пока я шел, уже принял решение.

Меня и старший брат и двоюродный отговаривали, и матушка плакала, но в этой ситуации я не могу спокойно сидеть дома.

Я выхожу на бои в берете, и всегда занимаю патриотическую позицию, поэтому сейчас не могу взять и просто отсидеться, хотя у меня есть законная бронь.

Такой у меня характер, так я воспитан. После поединка с Родригесом отправлюсь в часть, к которой я приписан, и подпишу контракт», – сказал Минеев.

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