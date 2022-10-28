Лука Дончич набрал 41 очко и сделал трипл-дабл в победном матче с «Бруклином»
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил первый для себя трипл-дабл в новом сезоне в выездном матче с «Нетс» (129:125 ОТ).
Дончич набрал 41 очко, 11 подборов и 14 передач. В его активе также 3 перехвата при 5 потерях.
За 41 минуту словенец реализовал 14 из 28 с игры и 11 из 13 с линии.
Лука стал 10-м игроком в истории НБА, в активе которого как минимум три трипл-дабла с 40+ очками за карьеру.
Во всех четырех встречах нового сезона лидер «Далласа» набирает 30 и более очков.
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