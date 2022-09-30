«Спартак» разгромил «Зенит», бронь для футболистов РПЛ, рабочая группа по крымским клубам, Месси решил уйти из «ПСЖ», Билялетдинов сходил в военкомат и другие новости

1. Пять лет «Спартак» не мог обыграть «Зенит», и наконец дождался – разгром 3:0 в Фонбет Кубке России! Крупно красно-белые не побеждали вообще с 2006 года. Абаскаль – первый после Карреры тренер «Спартака», обыгравший «Зенит», а для Семака это первое разгромное поражение в российских турнирах с питерцами. Также у «Зенита» прервалась 22-матчевая серия без поражений с соперниками из Москвы. Тем не менее Георгий Джикия призвал не переоценивать эту победу, для Александра Соболева это обычные 3 очка, как и за другие игры.

2. «Крылья» оторвались от «Зенита» в таблице группы B, обыграв в гостях «Факел» (1:0). «Спартак» лидирует с 9 очками, у Самары – 6 баллов, у Питера – 3. В группе C «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» (3:1) – это первое поражение команды Карпина в сезоне.

3. ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов Крыма в чемпионат России. УЕФА в очередной раз подчеркнул, что крымским клубам запрещено играть в турнирах РФС.

4. РФС запросил списки игроков для брони от частичной мобилизации у клубов РПЛ и Первой лиги. Подала списки тренеров и игроков в Минспорта и ФХР.

5. Журналист Микель Бласкес утверждает, что Лионель Месси решил уйти из «ПСЖ» в конце сезона, хотя ему предлагают новый контракт на прежних условиях. Может, аргентинцу надоел Мбаппе? Неймар, например, устал от высокомерия Килиана, который, как выяснилось, недоволен, что «ПСЖ» не купил новую «девятку» в атаку.

6. Динияр Билялетдинов сходил в военкомат – там сверили данные и сразу же его отпустили. Повестку получил Николай Валуев, однако она не имеет отношения к частичной мобилизации. Также повестку попытались вручить баскетболисту Сергею Моне. А Евгений Плющенко пообещал, что не будет бегать, если его призовут.

7. В КХЛ «Автомобилист» победил «Ак Барс» (5:2) и выиграл 7 из 8 последних матчей. У ЦСКА 3 поражения в 4 последних играх. Все результаты дня – здесь.

8. Норвегия может отказаться от участия в Кубке мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае допуска сборной России.

9. Александр Соболев признан лучшим игроком сентября в РПЛ.

10. Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона – он хочет уйти на пике.

11. В «Химках» не платят зарплату 3 месяца. Долг перед игроками – более 300 млн рублей, однако Терюшков об этом ничего не знает.

12. Оргкомитет ЧМ опубликовал правила поведения в Катаре: нельзя трогать местных женщин, разглядывать катарцев и еще много чего.

Цитаты дня

Олег Матыцин: «Спортсмены максимально мобилизованы – это патриоты, поддержавшие президента. Возможно, будет какая-то отсрочка»

Федор Емельяненко про мобилизацию: «Для меня было легким шоком, когда читаешь новости, что люди бегут от призыва»

Дмитрий Чистяков: «Время непростое, достаточно товарищей ушли туда. От нас это мало зависит. Терпеть и поменьше читать новостей»

Станислав Поздняков: «Многие члены МОК настроены на возвращение России. Новые аспекты позволяют думать, что санкции будут сняты»

Смородская о брони для футболистов: «Направить Росгвардию на мобилизацию было бы гораздо полезнее, чтобы она не в городах сидела, а то как космонавты ходят по улицам»