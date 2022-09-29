Олег Матыцин: «Спортсмены максимально мобилизованы – это патриоты, поддержавшие президента. Возможно, будет какая-то отсрочка»

Министр спорта заявил, что российские спортсмены подлежат частичной мобилизации, но ведомство продолжит работу над их отсрочкой.

«Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены – патриоты, которые поддержали президента.

Спорт – единая семья и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой‑то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», – сказал Матыцин.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки