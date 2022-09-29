Николай Валуев сообщил, что получил повестку. Она не имеет отношения к частичной мобилизации (телеграм-канал Baza)

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Николай Валуев сообщил, что получил повестку.

«Мне тоже пришла повестка, я сейчас в военкомат поеду. Мне надо ехать домой.

У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду обязательно, явлюсь в военкомат», – сказал «Известиям» бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы.

По информации телеграм-канала Baza, повестка Валуева не имеет отношения к частичной мобилизации. В ней депутата Госдумы просят явиться в военкомат 15 сентября.

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