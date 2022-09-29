Месси не продлит контракт с «ПСЖ» и уйдет бесплатно летом 2023-го (Микель Бласкес)

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Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» следующим летом.

Как утверждает журналист TyC Sports Микель Бласкес, специализирующийся на новостях о «Барселоне», аргентинский нападающий не собирается продлевать контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2023 года.

В таком случае Месси покинет французский клуб бесплатно следующим летом.

Сообщалось, что Лео может рассмотреть возможность возвращения в «Барселону».

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ». Его статистика доступна здесь.

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