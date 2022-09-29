«Зенит» впервые разгромно проиграл в российских турнирах при Семаке

«Зенит» впервые крупно проиграл в национальных турнирах при Сергее Семаке.
Сегодня петербуржцы были разгромлены «Спартаком» (0:3) в матче Фонбет Кубка России.
Сине-бело-голубые при Семаке раньше не проигрывали с разницей в три и более мяча в российских турнирах.
Под руководством Семака у «Зенита» теперь 4 разгромных поражения во всех турнирах. Ранее клуб крупно проиграл «Брюгге» (0:3, Лига чемпионов, 2020 год), «Бенфике» (0:3, Лига чемпионов, 2019 год) и минскому «Динамо» (0:4, квалификационный раунд Лиги Европы, 2018 год).
В последний раз «Зенит» уступил с крупным счетом в России в октябре 2017 года – «Локомотиву» (0:3).
Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года.