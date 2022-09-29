«Зенит» впервые разгромно проиграл в российских турнирах при Семаке

впервые крупно проиграл в национальных турнирах при .

Сегодня петербуржцы были разгромлены (0:3) в матче Фонбет Кубка России.

Сине-бело-голубые при Семаке раньше не проигрывали с разницей в три и более мяча в российских турнирах.

Под руководством Семака у «Зенита» теперь 4 разгромных поражения во всех турнирах. Ранее клуб крупно проиграл (0:3, Лига чемпионов, 2020 год), «Бенфике» (0:3, Лига чемпионов, 2019 год) и минскому (0:4, квалификационный раунд Лиги Европы, 2018 год).

В последний раз «Зенит» уступил с крупным счетом в России в октябре 2017 года – «Локомотиву» (0:3).

Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года.