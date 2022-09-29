Станислав Поздняков: «Многие члены МОК настроены на возвращение России. Новые аспекты позволяют думать, что санкции будут сняты»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о возможном смягчении санкций против российского спорта.

«Первый, базовый, – российские спортсмены получат возможность участвовать в Играх в Париже (2024 года) и в отборе к ним. Мы видим, что происходят изменения в риторике МОК (Международного олимпийского комитета) и национальных федераций. Появились новые аспекты, позволяющие думать, что все санкции будут сняты. И мы должны быть готовы к этому.

Пока никто не знает, на каких условиях может быть осуществлен допуск. Положительная тенденция наметилась. При этом потенциальному участию сборной России будут сопутствовать ряд сложностей, вызванных работой различных западных стран, которые не хотят участия нашей страны.

Однако при слаженной работе все задачи мы сможем решить. Мы рассчитываем, что органы госвласти будут продолжать оказывать поддержку нашему спорту.

Второй сценарий – то, что допуск к Играм будет осуществлен не раньше 2026 года.

ОКР разработал новую программу, и ее аспекты сейчас обсуждается с национальными федерациями, которые станут главными бенефициарами этой программы. Она направлена на создание нового поколения в олимпийских видах спорта на самом высоком конкурентном мировом уровне.

Для того, чтобы уже в Лос‑Анджеле наша команда вошла в тройку в медальном зачете. Для этого предназначена наша программа.

Многие члены МОК настроены на возвращение сборной России на международную арену. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос с коллегами.

Ситуация значительно отличатся от той, что была несколько месяцев назад, в лучшую сторону», – цитирует Позднякова «Матч ТВ» на форуме «Россия – спортивная держава» в Кемеровской области.

«Видим, что количество активных оппонентов даже не затрагивает одну треть стран. Мы видим по тональности, что она совсем не соответствует тому фону, который формируют западные медиа.

Тональность стала более прагматичной. Приходит осознание, что Россия – слишком большая спортивная держава», – приводит слова главы ОКР «Р-Спорт».

Поздняков об Олимпиаде-2028: «Уверен на 100%, что Россия там будет. Команда должна не просто поехать, а занять место не ниже третьего в общем зачете»