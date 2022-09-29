В «Химках» не платят зарплату 3 месяца. Долг перед игроками – более 300 млн рублей («Матч ТВ»)

В «Химках» уже три месяца не выплачивают зарплату.

По данным «Матч ТВ», общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей. Отмечается, что руководство «Химок» обещает закрыть долги до середины октября.

Футболисты также не получили премиальные за прошлый сезон, в котором в переходных матчах сохранили прописку в чемпионате России.

По ходу сезона в «Химках» уволили двух главных тренеров – Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас команду тренирует Спартак Гогниев. После 10 туров Мир у «Химок» 8 очков и 13‑е место в турнирной таблице.