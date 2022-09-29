Динияр Билялетдинов: «Сходил в военкомат, все в порядке. Отпустили сразу же. Нужно было сверку данных провести»

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Динияр Билялетдинов рассказал, как сходил в военкомат после получения повестки.

«У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести.

Вопросов не было, отпустили сразу же домой», – сказал бывший игрок сборной России и «Эвертона», сейчас выступающий за команду Медиалиги «Наши парни».

О том, что Билялетдинов получил повестку, стало известно вчера. Его отец заявил, что Динияр «не будет бегать» от частичной мобилизации.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки

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