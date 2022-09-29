У Терюшкова нет информации о задержке зарплат в «Химках»: «В клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются» 

Член наблюдательного совета «Химок» заявил, что у него нет информации по поводу задержки зарплат в клубе.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, в «Химках» уже три месяца не выплачивается зарплата. Общая сумма долга более 300 миллионов рублей.

– Действительно ли в «Химках» не платят зарплату три месяца?

– У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются. В первых числах октября будут очередные платежки.

Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи, – сказал Роман Терюшков.