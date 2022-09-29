Кроос может завершить карьеру в конце сезона – он хочет уйти на пике. «Реал» начал поиск замены

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Хавбек «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру после этого сезона.

Как сообщает As, 32-летний игрок отказывается обсуждать с клубом продление истекающего летом контракта.

Поэтому в «Мадриде» допускают, что немец планирует закончить спортивную карьеру. Кроос хочет уйти на пике, а не играть сколько сможет. Он не хочет выступать после 34 лет. Кроме того, Тони не хочет мешать развитию молодых игроков.

В связи с этим «Реал» уже начал поиск замены полузащитнику. Один из кандидатов – 21-летний бразилец Гомес да Силва из «Фламенго».

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