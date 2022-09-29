Хавбек «Реала» может завершить карьеру после этого сезона.

Как сообщает As, 32-летний игрок отказывается обсуждать с клубом продление истекающего летом контракта.

Поэтому в допускают, что немец планирует закончить спортивную карьеру. Кроос хочет уйти на пике, а не играть сколько сможет. Он не хочет выступать после 34 лет. Кроме того, Тони не хочет мешать развитию молодых игроков.

В связи с этим «Реал» уже начал поиск замены полузащитнику. Один из кандидатов – 21-летний бразилец Гомес да Силва из .