Евгений Плющенко: «Если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Мы должны защищать своих детей и наше будущее»

Евгений Плющенко поделился мнением о частичной мобилизации в России.

«Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт. Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли бы и подготовились к возможной будущей ситуации.

Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться. К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую! Скажу за себя: я сейчас дома, в Новгороске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать.

Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки