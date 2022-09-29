Бывшему игроку сборной России Сергею Моне попытались вручить повестку в военкомат, сообщает Telegram-канал «Мутко против». 39-летнего баскетболиста не оказалось дома.

Сообщается, что Моня не может попасть под частичную мобилизацию, так как у него четверо детей в возрасте до 16 лет.

Моня является чемпионом Европы 2007 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В прошлом сезоне форвард стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе .

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров