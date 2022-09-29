недоволен трансферной кампанией .

Так, по информации RMC Sport, француза не устроил тот факт, что парижский клуб не подписал «девятку» в летнее трансферное окно. В этом вопросе он солидарен с Луишем Кампушем, который в недавнем интервью заявил, что трансферная кампания «ПСЖ» была не самой удачной.

Схожую мысль высказал и главный тренер , сказав, что руководители клуба хотели подписать игрока нового типа для усиления атаки, но этого не произошло.

Напомним, сам Мбаппе на прошлой неделе заявил, что в сборной Франции играет более свободно, чем в клубе – благодаря тому, что в ее составе есть такая «девятка», как Оливье Жиру.

Сообщается, что во время переговоров о продлении контракта Мбаппе обещали, что команда усилится, и подписание «девятки» мирового класса является одним из приоритетов. Килиан недоволен тем, что клуб не сдержал это обещание.

Летом сообщалось об интересе «ПСЖ» к таким форвардам, как , Джанлука Скамакка и . Однако клуб так и не осуществил трансфер на эту позицию.