Мбаппе недоволен, что «ПСЖ» не подписал «девятку» мирового класса. Ему обещали это сделать на переговорах о продлении контракта

Теги ПСЖ лига 1 Франция Роберт Левандовски Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Джанлука Скамакка Маркус Рэшфорд Футбол

Килиан Мбаппе недоволен трансферной кампанией «ПСЖ»

Так, по информации RMC Sport, француза не устроил тот факт, что парижский клуб не подписал «девятку» в летнее трансферное окно. В этом вопросе он солидарен с Луишем Кампушем, который в недавнем интервью заявил, что трансферная кампания «ПСЖ» была не самой удачной.  

Схожую мысль высказал и главный тренер Кристоф Гальтье, сказав, что руководители клуба хотели подписать игрока нового типа для усиления атаки, но этого не произошло. 

Напомним, сам Мбаппе на прошлой неделе заявил, что в сборной Франции играет более свободно, чем в клубе – благодаря тому, что в ее составе есть такая «девятка», как Оливье Жиру. 

Сообщается, что во время переговоров о продлении контракта Мбаппе обещали, что команда усилится, и подписание «девятки» мирового класса является одним из приоритетов. Килиан недоволен тем, что клуб не сдержал это обещание. 

Летом сообщалось об интересе «ПСЖ» к таким форвардам, как Роберт Левандовски, Джанлука Скамакка и Маркус Рэшфорд. Однако клуб так и не осуществил трансфер на эту позицию.

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