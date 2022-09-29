Норвегия может отказаться от участия в Кубке мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае допуска сборной России

Глава комитета по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад заявил, что в сборной рассмотрят возможный отказ от участия в Кубке и чемпионате мира в случае допуска российских спортсменов.

– Конечно же, мы должны будем определить свою позицию, если это случится. Мы охотно желаем соревноваться со всеми спортсменами из всех стран, но в этом случае речь идет о выборе ценностей. Чтобы отстоять те, которые мы отстаиваем, от лица лыжных гонок я могу сказать, что мы готовы пойти далеко.

Это будет важное решение для всей федерации. Если говорить за себя, то мне сложно представить, как мы сможем соревноваться с русскими, пока идет спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

– На повестке дня будет бойкот?

– Мы будем вынуждены провести такую оценку. У такого решения будет много последствий, так что это придется обсудить, если такая ситуация возникнет. Мы ответственны за то, чтобы обозначить свое отношение правильно, – сказал Скугстад, отметив, что не поддерживает идею о допуске россиян в нейтральном статусе.

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