УЕФА: «Клубам Крыма запрещено участвовать в турнирах РФС. Решение принято в декабре 2014 года»

В УЕФА отреагировали на решение ФНЛ об интеграции клубов Крыма в российские турниры.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – заявили в пресс-службе УЕФА.

В августе на заседании президиума ФНЛ было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ.

По его итогам было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

Сегодня стало известно, что такая группа уже создана. Сообщалось, что клубы Крыма могут включить в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.