ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов Крыма в чемпионат России. Ее возглавил Измайлов

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Создана рабочая группа по интеграции клубов Крыма и Севастополя в российские турниры.

В августе на заседании президиума ФНЛ было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ.

По его итогам было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

«Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Сообщалось, что клубы Крыма могут включить в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.

Ранее УЕФА выступил против перехода крымских клубов в российский футбол.

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