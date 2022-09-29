Оргкомитет чемпионата мира в Катаре опубликовал правила поведения в стране.

В 16-страничном документе перечислены все инструкции и рекомендации для аккредитованных лиц. Данный документ также будет опубликован для всех болельщиков.

Первая часть касается общения с местными жителями. Отмечается, что при входе в дом нужно приветствовать в первую очередь самого возрастного человека и тех, кто обладает «более высоким статусом».

Катарских женщин просят не обнимать и не трогать, их разрешено приветствовать устно, «соблюдая определенную дистанцию». Не рекомендуется жать руки катарцам, особенно женщинам – это не принято.

Вторая часть – правила поведения на публике. Не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается «грубым и неуместным». Если катарец что-то дает другому человеку, вещь надо брать правой рукой. Не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу, – это считается оскорблением.

«Публичное проявление привязанности» к партнеру разрешено, но до тех пор, пока оно остается умеренным. Флирт считается «неуместным».

Третья часть касается религиозных вопросов. Гостей страны просят не включать громкую музыку во время призывов к молитве, которые происходят пять раз в день. Ни один закон не требует, чтобы женщины носили чадру (покрывало, закрывающее фигуру женщины с головы до ног – прим. Sports.ru), кроме как в мечети, но считается хорошим тоном носить ее, «чтобы интегрироваться и проявить уважение к местной культуре и избежать нежелательного внимания».

Четвертая часть посвящена вопросам одежды. Приезжих просят одеваться скромно и носить одежду, закрывающую плечи и колени.

Женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею. Для девушек категорически запрещены футболки/рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, короткие топики. Также необходимо следить за тем, чтобы одежда не была слишком просвечивающей или облегающей.

Мужчинам разрешено носить шорты, закрывающие колени. Рекомендуется не носить узкие джинсы/брюки, спортивные шорты. Нельзя ходить с обнаженным торсом.

Украшения, за исключением часов или обручального кольца, считаются неуместными. Если какой-то предмет относится к религии, отличной от ислама, его просят убрать под одежду.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.