Абаскаль – первый после Карреры тренер «Спартака», обыгравший «Зенит»

«Спартак» обыграл «Зенит» впервые после ухода Массимо Карреры.
Московская команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала победу в матче 3-го тура Фонбет Кубка России (3:0). Красно-белые обыграли петербуржцев впервые с 2017 года – тогда «Спартак» победил в РПЛ со счетом 3:1.
С тех пор у «Зенита» была беспроигрышная серия из 11 матчей с красно-белыми, которая прервалась сегодня.
После сегодняшней игры «Спартак», набравший 9 очков, лидирует в группе B. «Зенит» занимает 3-е место, набрав 3 балла.