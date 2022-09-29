Абаскаль – первый после Карреры тренер «Спартака», обыгравший «Зенит»

«Спартак» обыграл впервые после ухода .

Московская команда под руководством одержала победу в матче 3-го тура Фонбет Кубка России (3:0). Красно-белые обыграли петербуржцев впервые с 2017 года – тогда победил в со счетом 3:1.

С тех пор у «Зенита» была беспроигрышная серия из 11 матчей с красно-белыми, которая прервалась сегодня.

После сегодняшней игры «Спартак», набравший 9 очков, лидирует в группе B. «Зенит» занимает 3-е место, набрав 3 балла.