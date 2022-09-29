Неймар устал от высокомерия Мбаппе, но они договорились сделать все, чтобы их конфликт не вредил «ПСЖ»

и Неймар стараются уладить конфликт, чтобы не портить атмосферу в .

Как пишет L’Équipe, отношения между Мбаппе и Неймаром остаются напряженными.

Их конфликт начался в августе, когда француза назначили основным пенальтистом «ПСЖ». После матча против «Монпелье» (5:2), в котором Мбаппе не забил пенальти, а Неймар реализовал второй одиннадцатиметровый, в ситуацию вмешались Серхио Рамос и Маркиньос.

С новой силой конфликт вспыхнул после матча «ПСЖ» с «Ювентусом» (2:1) в Лиге чемпионов. Неймара раздражали некоторые решения Мбаппе. Тогда уладить противоречия попытался Лионель Месси.

Отмечается, что Неймар устал от высокомерного поведения Мбаппе. Несмотря на это, футболисты сделают все, чтобы их личные проблемы влияли на атмосферу в «ПСЖ». Неймар и Мбаппе намерены успокоить ситуацию. Они не хотят, чтобы их взаимоотношения привлеклали внимание медиа и вредили команде.

Недавний отказ Неймара от ответа на вопрос о Мбаппе не был злонамеренным. Бразилец действительно не хотел обсуждать сложившуюся ситуацию. В ближайшие месяцы футболисты не будут выяснять отношения, так как считают, что это не пойдет на пользу «ПСЖ».

«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?