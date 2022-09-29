Смородская о брони для футболистов: «Направить Росгвардию на мобилизацию было бы гораздо полезнее, чтобы она не в городах сидела, а то как космонавты ходят по улицам»

высказалась за бронь для футболистов от частичной мобилизации.

– Введение брони – это правильно. Это очень специфический род деятельности. Завтра такие футболисты не появятся. Восстановить это будет не так просто.

– А вот бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал: «Почему пекарь должен идти, а биатлонист нет?»

– Разница очень большая. Пекаря можно быстрее научить, чем биатлониста.

– Если кому-то из игроков придет повестка, как должны действовать руководители футбольного клуба?

– Думаю, что клубы выработают совместную с РФС единую позицию и будут выступать все вместе. Потому что футболисты – это штучный товар.

– Вы можете допустить, что клубы будут прятать игроков?

– В принципе это невозможно. Всех не спрячешь.

Мне кажется, что гораздо полезнее было бы направить Росгвардию на мобилизацию. Чтобы она не в городах сидела. А то они как космонавты ходят по улицам, – сказала бывший президент .