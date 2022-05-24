Ваноли останется в «Спартаке» вне зависимости от результата финала Кубка России

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Паоло Ваноли останется в «Спартаке»

По информации «Спорт-Экспресса», будущее тренерского штаба итальянца не зависит от результата в финале БЕТСИТИ Кубка России. Руководство клуба намерено продолжить сотрудничество с Ваноли, поскольку такой сценарий соответствует выбранной стратегии.

49-летний специалист подписал контракт с московским клубом в декабре 2021 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает в себя возможность продления еще на год. 

В финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» встретится с «Динамо». Матч состоится 29 мая. 

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